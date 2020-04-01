Зеленскому передали на подпись законопроект о дополнительных соцгарантиях из-за COVID-19

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков подписал законопроект, который приняли на внеочередном заседании ВР, по поддержке населения и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса. Закон передали на подпись Президенту Зеленскому. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.