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В Україні запустили реєстр педофілів: у систему вже внесено дані 171 особу

Київ • УНН

 • 21480 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Україні запустили й почали наповнювати реєстр педофілів. Станом на 26 жовтня до нього внесено дані про 171 особу, яка була притягнута до відповідальності та відбуває покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх. Про це заявила заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька, передає УНН.

В Україні запустили реєстр педофілів: у систему вже внесено дані 171 особу

Цитата

“Міністерство юстиції разом з органами прокуратури і суду наповнює реєстр, вивчаючи особові справи засуджених за аналогічні злочини, аби навіть після відбуття покарання інформація про них зберігалася у цій базі даних. Наразі реєстр працює у тестовому режимі. Користуватися повноцінно таким реєстром можна буде з часом”, — наголосила Висоцька.

Деталі

Під час створення та запуску реєстру вивчався досвід інших держав — США, Канади, більшості європейських країн, зокрема Норвегії, де функціонує одна з найкращих “в’язничних систем”. Зазначається, що завдяки цьому реєстру вдасться убезпечити навчальні та лікувальні заклади, або заклади інших людей, які працюють з групами дитячих колективів від того, щоб взяти на роботу таку людину.

У реєстрі є призначення, які стосуються всієї правоохоронної системи. Доступ до таких реєстрів матимуть всі наші правоохоронці.

Водночас існує багато нормативних перепон по наповненню реєстру. Як повідомила Висоцька, йдеться, про те, що не можна засуджену за певною статтею особу внести у такий реєстр, доки не буде ухвали суду відносно цієї людини, в якій прямо буде передбачено внесення даних про таку особу в реєстр. Наголошується, що це — певний захист прав людини. Але він дещо ускладнює реалізацію цього проекту.

Нагадаємо

16 січня 2019 року набув чинності закон щодо впровадження в Україні Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього, та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього.

Законом передбачається створення Єдиного реєстру злочинців, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього. Передбачається, що держателем реєстру має бути Міністерство юстиції України.

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