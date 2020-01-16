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Закон про "реєстр педофілів" набуває чинності сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Закон щодо впровадження в Україні Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього, та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього, набуває чинності сьогодні, 16 січня, повідомляє УНН.

Закон про "реєстр педофілів" набуває чинності сьогодні

Так, цей закон офіційно опублікували у газеті Верховної Ради "Голос України" 15 січня, він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 16 січня.

Законом запроваджується добровільний захід медичного характеру у вигляді хімічної кастрації, що буде застосовуватись до осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин проти статевої свободи та недоторканості малолітньої чи малолітнього й страждають розладом сексуальної переваги (педофілією), після відбуття особою покарання у вигляді позбавлення волі протягом не менше як дев’яти років. Також законом встановлюється адміністративний нагляд за відповідною категорією засуджених осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський не підписав закон про хімічну кастрацію педофілів

Законом передбачається створення Єдиного реєстру злочинців, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього. Передбачається, що держателем реєстру має бути Міністерство юстиції України.

Користувачами реєстру є керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи органів внутрішніх справ та Державного бюро розслідувань.

Як вказано у пояснювальній записці до документа, право на отримання інформації щодо факту перебування конкретної особи у цьому реєстрі у зв’язку із прийняттям її на роботу, матимуть керівники дошкільних навчальних закладів, середніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров’я або іншої установи та організації, зобов’язаної здійснювати нагляд за малолітніми особами або надавати послуги медичного, навчального та соціального характеру. Наприклад, керівники дитячих таборів, санаторіїв, спортивних шкіл, різноманітних гуртків, тощо.

Окрім того, передбачено посилення кримінального покарання за такі злочини. Так, посилено відповідальність за злочини, передбачені ст. 152, 153 КК України, вчинені щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди, особою, яка раніше вчиняла такі злочини (у разі їх повторності) - до довічного позбавлення волі.

Додамо, ВР ухвалила цей закон 19 грудня, а Президент підписав його 13 січня.

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