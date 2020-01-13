Зеленський підписав законопроект про введення "реєстру педофілів"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, підписав законопроект №0887 про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за статеві злочини. Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради, передає УНН.
Так, 27 грудня законопроект було направлено на підпис Президенту, а вже 13 січня його було повернуто з підписом від Президента, йдеться на сайті парламенту.
Зазначимо, законопроектом №0887 про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього запроваджується добровільний захід медичного характеру у вигляді хімічної кастрації, що буде застосовуватись до осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин проти статевої свободи та недоторканості малолітньої чи малолітнього й страждають розладом сексуальної переваги (педофілією), після відбуття особою покарання у вигляді позбавлення волі протягом не менше як дев’яти років.
Також проект закону посилює відповідальність за злочини, вчинені щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди. Особа, яка раніше вчиняла такі злочини, у разі їх повторності, буде довічно позбавлена волі.
Як повідомлялося раніше в УНН, Верховна рада України за пропозицією Президента України Володимира Зеленського відхилила законопроект №0977 щодо посилення відповідальності за злочини над малолітніми (щодо хімічної кастрації педофілів).