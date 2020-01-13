Зеленский подписал законопроект о введении "реестра педофилов"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, подписал законопроект №0887 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения Единого реестра лиц осужденных за половые преступления. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады, передает УНН.
Так, 27 декабря законопроект был направлен на подпись Президенту, а уже 13 января он был возвращен с подписью от Президента, говорится на сайте парламента.
Отметим, законопроектом №0887 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения Единого реестра лиц осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего вводится добровольное мероприятие медицинского характера в виде химической кастрации, что будет применяться к лицам, совершившим особо тяжкое преступление против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего и страдают расстройством сексуального предпочтения (педофилией), после отбытия лицом наказания в виде лишения свободы в течение не менее девяти лет.
Также проект закона ужесточает ответственность за преступления, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от ее добровольного согласия. Лицо, которое ранее совершало такие преступления, в случае их повторности, будет пожизненно лишено свободы.
Как сообщалось ранее в УНН, Верховная Рада Украины по предложению Президента Украины Владимира Зеленского отклонила законопроект №0977 об усилении ответственности за преступления над малолетними (по химической кастрации педофилов).