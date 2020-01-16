Закон о "реестре педофилов" вступает в силу сегодня

Так, этот закон официально опубликовали в газете Верховной Рады "Голос Украины" 15 января, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, 16 января.

Законом вводится добровольное мероприятие медицинского характера в виде химической кастрации, что будет применяться к лицам, совершившим особо тяжкое преступление против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего и страдают расстройством сексуального предпочтения (педофилией), после отбытия лицом наказания в виде лишения свободы в течение не менее как девяти лет. Также законом устанавливается административный надзор за соответствующей категорией осужденных, освобожденных из мест лишения свободы.

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Законом предусматривается создание Единого реестра преступников, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего. Предполагается, что держателем реестра должно быть Министерство юстиции Украины.

Пользователями реестра являются руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица органов внутренних дел и Государственного бюро расследований.

Как указано в пояснительной записке к документу, право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в этом реестре в связи с принятием его на работу, будут иметь руководители дошкольных учебных заведений, средних учебных заведений, внешкольных учебных заведений, учреждений здравоохранения или другого учреждения и организации, обязанной осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать услуги медицинского, учебного и социального характера. Например, руководители детских лагерей, санаториев, спортивных школ, различных кружков и тому подобное.

Кроме того, предусмотрено усиление уголовного наказания за такие преступления. Так, усилена ответственность за преступления, предусмотренные ст. 152, 153 УК Украины, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия, лицом, ранее совершавшей такие преступления (в случае их повторности) - до пожизненного лишения свободы.

Добавим, ВР приняла этот закон 19 декабря, а Президент подписал его 13 января.