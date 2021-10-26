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В Украине запустили реестр педофилов: в систему уже внесены данные 171 человек

Киев • УНН

 • 21480 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Украине запустили и начали наполнять реестр педофилов. По состоянию на 26 октября в него внесены данные о 171 лице, которое было привлечено к ответственности и отбывает наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Об этом заявила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая, передает УНН.

В Украине запустили реестр педофилов: в систему уже внесены данные 171 человек

Цитата

“Министерство юстиции вместе с органами прокуратуры и суда наполняет реестр, изучая личные дела осужденных за аналогичные преступления, чтобы даже после отбывания наказания информация о них хранилась в этой базе данных. Реестр работает в тестовом режиме. Пользоваться полноценно таким реестром можно будет со временем”, — подчеркнула Высоцкая.

Подробности

При создании и запуске реестра изучался опыт других государств — США, Канады, большинства европейских стран, в частности Норвегии, где функционирует одна из лучших “тюрьмовых систем”. Отмечается, что благодаря этому реестру удастся обезопасить учебные и лечебные заведения или заведения других людей, работающих с группами детских коллективов, чтобы взять на работу такого человека.

В реестре есть назначения, относящиеся ко всей правоохранительной системе. Доступ к таким реестрам будут иметь все наши правоохранители.

В то же время существует множество нормативных препятствий по наполнению реестра. Как сообщила Высоцкая, речь идет о том, что нельзя осужденное по определенной статье лицо внести в такой реестр, пока не будет определения суда в отношении этого человека, в котором прямо будет предусмотрено внесение данных о таком лице в реестр. Отмечается, что это определенная защита прав человека. Но он несколько усложняет реализацию этого проекта.

Напомним

16 января 2019 года вступил в силу закон о внедрении в Украине Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего или малолетнего, и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего.

Закон предусматривает создание Единого реестра преступников, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего или малолетнего. Предполагается, что держателем реестра должно быть Министерство юстиции Украины.

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