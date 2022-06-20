В Україні запустили новий сервіс для пошуку пального
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Українська IT-компания створила новий супер-швидкий і зручний спосіб пошуку пального, що об’єднує переваги усіх раніше створених сервісів. Це телеграм-бот, що одночасно отримує та віддає користувацьку інформацію, та Телеграм-канал по всіх містах України з можливістю коментування (без додаткових вікон, швидке завантаження на будь-якому пристрої, бот веде телеграм-канал), передає УНН.
Як це працює?
З одного боку, автомобілисти, які очікують в черзі на заправці, вносять інформацію про наявність пального в бот. Вказують місто, заправку та її адресу, тип пального. Бот опрацьовує інформацію та додає її в Телеграм-канал відповідного міста, де користувачі в реальному часі можуть додавати коментарі до опублікованого меседжа. Бот працює і в іншу сторону — користувачі, які шукають пальне, вносять дані для пошуку (тип пального, місто, локацію), і як тільки з’являється інформація, що відповідає запиту, бот сповіщає про це користувача. Користувач має змогу додатково перевірити отриману інформацію за відгуками в Телеграм-каналі.
Чому варто користуватись сервісом?
Це швидкий та зручний спосіб отримання достовірної інформації, комунікації між автомобілістами в реальному часі, що поєднує плюси усіх раніше відомих сервісів для пошуку пального.
Які переваги в порівнянні з іншими сервісами пошуку пального, такими як Lun.ua, PetrolAlertUA, Telegram-чати міст?
Не потрібно вручну шукати наявність пального на карті та завантажувати багато інформації, або у довгих списках коментарів в Телеграм-чатах/каналах по окремих містах. Моментальне отримання інформації щодо пального відповідно до запиту і можливість перевірити його достовірність у Телеграм-каналі. Зручний інтерфейс для пошуку розроблений професіоналами та 100% перевірена та працююча технологія.