В Украине запустили новый сервис для поиска топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Украинская IT-компания создала новый супер-быстрый и удобный способ поиска горючего, что объединяет преимущества всех ранее созданных сервисов. Это телеграмм-бот, одновременно получающий и отдающий пользовательскую информацию, и Телеграмм-канал по всем городам Украины с возможностью комментирования (без дополнительных окон, быстрая загрузка на любом устройстве, бот ведет телеграмм-канал), передает УНН.
Как это работает?
С одной стороны, автомобилисты, ожидающие в очереди на заправке, вносят информацию о наличии горючего в бот. Указывают город, заправку и ее адрес, тип горючего. Бот прорабатывает информацию и добавляет ее в телеграмм-канал соответствующего города, где пользователи в реальном времени могут добавлять комментарии к опубликованному месседжу. Бот работает и в другую сторону — пользователи, которые ищут горючее, вносят данные для поиска (тип горючего, город, локацию), и как только появляется информация, соответствующая запросу, бот уведомляет об этом пользователя. Пользователь может дополнительно проверить полученную информацию по отзывам в Телеграмм-канале.
Почему следует пользоваться сервисом?
Это быстрый и удобный способ получения достоверной информации, коммуникации между автомобилистами в реальном времени, что объединяет плюсы всех ранее известных сервисов для поиска топлива.
Какие преимущества по сравнению с другими сервисами поиска топлива, такими как Lun.ua, PetrolAlertUA, Telegram-чаты городов?
Не нужно вручную искать наличие горючего на карте и загружать много информации, либо в длинных списках комментариев в Телеграмм-чатах/каналах по отдельным городам. Моментальное получение информации о топливе в соответствии с запросом и возможность проверить его достоверность в телеграмм-канале. Удобный поисковый интерфейс разработан профессионалами и 100% проверенная и работающая технология.