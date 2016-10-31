В Україні запрацювала електронна система для продажу активів неплатоспроможних банків
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Україні запрацювала електронна система ProZorro.Продажі для продажу активів неплатоспроможних банків. Сьогодні у систему було заведено перший лот. Про це УНН повідомила представник проекту "Публічні аукціони" Анна Теселько, передає УНН.
Як повідомила А.Теселько, на торги виставлено два лоти: права вимоги на вантажний автомобіль і на причіп до нього. Стартова ціна продажу — 880 704 грн. Ці активи виставляються на продаж вперше. Належать вони ПАТ “Імексбанк”.
“Право вимоги за кредитним договором — це фінансовий актив, тому в даному аукціоні можуть взяти участь тільки ті компанії, у яких є свідоцтво про реєстрацію фінансової установи. Найближчим часом в системі Prozorro.Продажі буде оголошено більше 500 торгів на суму 350 млн грн”, — повідомила керівник проекту “Публічні аукціони” Анна Теселько.
Довідка: електронна система ProZorro.Продажі створена для продажу активів неплатоспроможних банків: 65 банків — у стадії ліквідації, 100 млрд грн — оцінна вартість митного оформлення товарів.