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15 марта, 19:03 • 115358 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166997 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138199 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130621 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112915 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105531 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101455 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Украине заработала электронная система для продажи активов неплатежеспособных банков

В Украине заработала электронная система для продажи активов неплатежеспособных банков

Киев • УНН

 • 8265 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Украине заработала электронная система ProZorro.Продажи для продажи активов неплатежеспособных банков. Сегодня в систему был введен первый лот. Об этом УНН сообщила представитель проекта "Публичные аукционы" Анна Теселько, передает УНН.

Как сообщила А.Теселько, на торги выставлены два лота: права требования на грузовой автомобиль и на прицеп к нему. Стартовая цена продажи - 880 704 грн. Эти активы выставляются на продажу впервые. Принадлежат они ПАО "Имэксбанк".

"Право требования по кредитному договору - это финансовый актив, поэтому в данном аукционе могут принять участие только те компании, у которых есть свидетельство о регистрации финансового учреждения. В ближайшее время в системе Prozorro.Продажи будет объявлено более 500 торгов на сумму 350 млн грн", - сообщила руководитель проекта "Публичные аукционы" Анна Теселько.

Справка: электронная система ProZorro.Продажи создана для продажи активов неплатежеспособных банков: 65 банков - в стадии ликвидации, 100 млрд грн - оценочная стоимость таможенного оформления товаров.

 

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