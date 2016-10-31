В Украине заработала электронная система для продажи активов неплатежеспособных банков

Как сообщила А.Теселько, на торги выставлены два лота: права требования на грузовой автомобиль и на прицеп к нему. Стартовая цена продажи - 880 704 грн. Эти активы выставляются на продажу впервые. Принадлежат они ПАО "Имэксбанк".

"Право требования по кредитному договору - это финансовый актив, поэтому в данном аукционе могут принять участие только те компании, у которых есть свидетельство о регистрации финансового учреждения. В ближайшее время в системе Prozorro.Продажи будет объявлено более 500 торгов на сумму 350 млн грн", - сообщила руководитель проекта "Публичные аукционы" Анна Теселько.

Справка: электронная система ProZorro.Продажи создана для продажи активов неплатежеспособных банков: 65 банков - в стадии ликвидации, 100 млрд грн - оценочная стоимость таможенного оформления товаров.