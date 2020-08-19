В Україні за добу знову зафіксували два "коронавірусні антирекорди"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. В Україні два нових антирекорди: за кількістю госпіталізованих через COVID-19 - вчора госпіталізували 463 осіб, та за кількістю нових заражених коронавірусом. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіло 1 967 людей, з них 121 дитина та 105 медичних працівників. Це у нас абсолютний антирекорд, який встановлений у країні. Також ми отримали своєрідний антирекорд щодо кількості госпіталізованих осіб – це 463 людини…", - розповів Степанов.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже понад 96 тис. випадків COVID-19.