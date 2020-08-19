В Украине за сутки снова зафиксировали два "коронавирусных антирекорда"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Украине два новых антирекорда: по количеству госпитализированных из-за COVID-19 - вчера госпитализировали 463 человека, и по количеству новых зараженных коронавирусом. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболело 1967 человек, из них 121 ребенок и 105 медицинских работников. Это у нас абсолютный антирекорд, установленный в стране. Также мы получили своеобразный антирекорд по количеству госпитализированных - это 463 человека...", - рассказал Степанов.
Напомним, в Украине зафиксировано уже более 96 тыс. случаев COVID-19.