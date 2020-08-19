В Україні за добу коронавірус виявили у 121 дитини та 105 медиків

"За минулу добу (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіло 1 967 людей, з них 121 дитина та 105 медичних працівників. Також ми отримали своєрідний антирекорд щодо кількості госпіталізованих осіб – це 463 людини… Зафіксовано 28 летальних випадки. При цьому одужало 812 пацієнтів", - сказав Степанов.

За його словами, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 96 403, з них 6602 дитини, а також 9923 медичних працівників.

Нагадаємо, в Україні понад 96 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 1 967.



