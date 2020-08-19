В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 121 ребенка и 105 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 1 967 человек, из них 121 ребенок и 105 медицинских работников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболело 1967 человек, из них 121 ребенок и 105 медицинских работников. Также мы получили своеобразный антирекорд по количеству госпитализированных - это 463 человека... Зафиксировано 28 летальных случаев. При этом выздоровели 812 пациентов", - сказал Степанов.
По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболело 96 403, из них 6602 ребенка, а также 9923 медицинских работников.
Напомним, в Украине более 96 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 1967.