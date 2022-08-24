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В Україні з початку вторгнення рф відкрилося майже 150 тисяч нових бізнесів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. В Україні за час з початку повномасштабного вторгнення рф відкрилося майже 150 тисяч нових бізнесів, повідомляє УНН з посиланням на дані Опендатабот.

В Україні з початку вторгнення рф відкрилося майже 150 тисяч нових бізнесів

Цитата

"Майже 150 тисяч сміливих бізнесів відкрилося в Україні з моменту вторгнення рф. З них 132 тисячі — це фопи, та понад 14 тисяч юридичних осіб", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначається, щомісяця кількість реєстрацій нових бізнесів зростає. Найбільший показник зафіксовано у перший тиждень серпня — 5 306 нових фопів. Це навіть трохи більше, аніж було в останній тиждень до вторгнення рф — 5 231 новий фоп.

З 24 лютого, як зазначається, помітно змінилися й напрямки діяльності малого та середнього бізнесів. Наразі більше реєструють фопи, пов’язані з роздрібною та оптовою торгівлею. Загалом підприємці за цим КВЕДом становили 30% від усіх нових фопів, відкритих за півроку активної фази війни. Натомість КВЕДи, пов'язані з ІТ-сферою, що лідували ще у лютому, посунулися з топових позицій.

Також вказано, що за пів року було зареєстровано понад 14 тисяч юридичних осіб. У топі за кількістю реєстрацій опинилися компанії, що надають соціальну допомогу, займаються оптовою торгівлею та діяльністю громадських організацій.

Доповнення

За даними НБУ, поступово бізнес і громадяни пристосовуються до діяльності в умовах війни.

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