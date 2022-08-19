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Безробіття не скоротиться до довоєнних показників ще не один рік - НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Безробіття цього року скорочуватиметься, але повільно, а реальні зарплати знизяться. Таку оцінку наводять у НБУ, пише УНН.

Безробіття не скоротиться до довоєнних показників ще не один рік - НБУ

Цитата

"За оцінками НБУ, до кінця року безробіття знижуватиметься повільно, а реальні зарплати скоротяться. Однак, з поліпшенням безпекової ситуації стан ринку праці поліпшуватиметься в наступні роки", - зазначили у НБУ.

Деталі

Унаслідок війни і скорочення виробництва багато українців залишилися без роботи, констатують у НБУ. Так, рівень безробіття стрімко зріс і в II кварталі сягнув близько 35% - рекордного показника.

Утім, за даними НБУ, поступово бізнес і громадяни пристосовуються до діяльності в умовах війни. І з квітня кількість резюме на сайтах працевлаштування стрімко зростала. Збільшується й кількість вакансій, хоча значно повільніше.

Так, за прогнозом НБУ, після показника у 9,8% в 2021 році рівень безробіття на кінець цього року становитиме 28,9%, за підсумками 2023 року - впаде до 27%, а в 2024 році скоротиться до 18,2%. Однак, це все ще майже удвічі більше, ніж до війни.

При цьому очікується, що значним попитом під час відновлення країни користуватимуться працівники, задіяні в логістиці та відбудові інфраструктури.

Також у НБУ вказують, що на тлі війни підприємства, передусім малі і середні, знизили зарплати. "Номінальні зарплати досить швидко зростатимуть, однак у реальному вимірі у 2023-2024 роках вони будуть все ще нижчими довоєнного рівня", - повідомили у Нацбанку.

Доповнення

Кількість вакансій, зареєстрованих у Державному центрі зайнятості, дещо зменшилася і на сьогодні на одне вільне робоче місце претендує приблизно 12 шукачів.

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