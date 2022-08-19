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Безработица не сократится до довоенных показателей еще не один год - НБУ

Киев • УНН

 • 146153 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Безработица в этом году будет сокращаться, но медленно, а реальные зарплаты снизятся. Такую оценку приводят в НБУ, пишет УНН.

Безработица не сократится до довоенных показателей еще не один год - НБУ

Цитата

"По оценкам НБУ, до конца года безработица будет снижаться медленно, а реальные зарплаты сократятся. Однако, с улучшением ситуации по безопасности состояние рынка будет улучшаться в последующие годы", - отметили в НБУ.

Детали

В результате войны и сокращения производства многие украинцы остались без работы, констатируют в НБУ. Так, уровень безработицы стремительно вырос и во II квартале достиг около 35% - рекордного показателя.

Впрочем, по данным НБУ, постепенно бизнес и граждане приспосабливаются к деятельности в условиях войны. И с апреля количество резюме на сайтах трудоустройства стремительно росло. Увеличивается и количество вакансий, хотя гораздо медленнее.

Так, по прогнозу НБУ, после показателя в 9,8% в 2021 году уровень безработицы к концу этого года будет составлять 28,9%, по итогам 2023 года - упадет до 27%, а в 2024 году сократится до 18,2 %. Однако это все еще почти вдвое больше, чем до войны.

Ожидается, что значительным спросом при восстановлении страны будут пользоваться работники, задействованные в логистике и восстановлении инфраструктуры.

Также в НБУ указывают, что на фоне войны предприятия, прежде всего малые и средние, снизили зарплаты. "Номинальные зарплаты будут довольно быстро расти, однако в реальном измерении в 2023-2024 годах они будут все еще ниже довоенного уровня", - сообщили в Нацбанке.

Дополнение

Количество вакансий, зарегистрированных в Государственном центре занятости, несколько уменьшилось и на сегодняшний день на одно свободное рабочее место претендует примерно 12 соискателей.

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