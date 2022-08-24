В Украине с начала вторжения рф открылось почти 150 тысяч новых бизнесов

Цитата

"Почти 150 тысяч смелых бизнесов открылось в Украине с момента вторжения рф. Из них 132 тысяч — это фопы (ФЛП), и более 14 тысяч юридических лиц", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, ежемесячно количество регистраций новых бизнесов растет. Наибольший показатель зафиксирован в первую неделю августа — 5306 новых ФЛП. Это даже немного больше, чем было в последнюю неделю до вторжения рф — 5231 новый ФЛП.

С 24 февраля, как отмечается, заметно изменились и направления деятельности малого и среднего бизнеса. Сейчас больше регистрируют ФЛП, связанные с розничной и оптовой торговлей. В общей сложности предприниматели по этому КВЭД составляли 30% от всех новых ФЛП, открытых за полгода активной фазы войны. КВЭДы, связанные с ІТ-сферой, которые лидировали еще в феврале, сдвинулись с топовых позиций.

Также указано, что за полгода было зарегистрировано более 14 тысяч юридических лиц. В топе по количеству регистраций оказались компании, оказывающие социальную помощь, занимающиеся оптовой торговлей и деятельностью общественных организаций.

Дополнение

По данным НБУ, постепенно бизнес и граждане приспосабливаются к деятельности в условиях войны.