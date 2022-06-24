З початку вторгнення рф в Україні розмінували вже 62 тисячі гектарів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Від початку військової агресії росії проти України, працівники ДСНС розмінували 62 тисяч гектарів територій, та вилучили більше 145 тисяч вибухонебезпечних предметів, з яких близько 2 тисяч бомб. Про це під час брифінгу повідомив прес-офіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий, передає УНН.
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“Очищено територію понад 62 тисячі гектарів, знешкоджено більше 145 тисяч вибухонебезпечних предметів, з них близько 2 тисяч бомб. Ще додатково знешкоджено 602 кг вибухонебезпечної речовини”, – повідомив Хорунжий.
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З його слів, за приблизними підрахунками для розмінування України знадобиться 10 років. "Це оптимістичні підрахунки, бо ми ще не знаємо, що відбувається на територіях, де ведуться активні бойові дії. І що ми побачимо, коли звільнимо їх від окупантів. Підрозділи ДСНС досі працюють над розмінуванням держави після Першої та Другої світових війн", - сказав він.
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З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні піротехніки очистили майже 33 га акваторій.