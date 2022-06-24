З початку вторгнення рф в Україні розмінували вже 62 тисячі гектарів

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“Очищено територію понад 62 тисячі гектарів, знешкоджено більше 145 тисяч вибухонебезпечних предметів, з них близько 2 тисяч бомб. Ще додатково знешкоджено 602 кг вибухонебезпечної речовини”, – повідомив Хорунжий.

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З його слів, за приблизними підрахунками для розмінування України знадобиться 10 років. "Це оптимістичні підрахунки, бо ми ще не знаємо, що відбувається на територіях, де ведуться активні бойові дії. І що ми побачимо, коли звільнимо їх від окупантів. Підрозділи ДСНС досі працюють над розмінуванням держави після Першої та Другої світових війн", - сказав він.

Доповнення

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні піротехніки очистили майже 33 га акваторій.