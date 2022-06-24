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С начала вторжения рф в Украине разминировали уже 62 тысячи гектаров

С начала вторжения рф в Украине разминировали уже 62 тысячи гектаров

Киев • УНН

 • 825631 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. С начала военной агрессии россии против Украины работники ГСЧС разминировали 62 тысяч гектаров территорий и изъяли более 145 тысяч взрывоопасных предметов, из которых около 2 тысяч бомб. Об этом во время брифинга сообщил пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий, передает УНН.

Цитата

“Очищена территория в более 62 тысячи гектаров, обезврежено более 145 тысяч взрывоопасных предметов, из них около 2 тысяч бомб. Еще дополнительно обезврежено 602 кг взрывоопасного вещества”, – сообщил Хорунжий.

Детали

По его словам, по приблизительным подсчетам для разминирования Украины понадобится 10 лет. "Это оптимистические подсчеты, потому что мы не знаем, что происходит на территориях, где ведутся активные боевые действия. И что мы увидим, когда освободим их от оккупантов. Подразделения ГСЧС до сих пор работают над разминированием государства после Первой и Второй мировых войн", - сказал он.

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину пиротехники очистили почти 33 га акваторий.

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