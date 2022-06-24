З початку вторгнення рф в Україні від боєприпасів очистили майже 33 га акваторій: в яких областях

Деталі

“Наші рятувальники, піротехники щодня працюють по очищенню акваторій. Статистика така, що у нас вже очищено близько 33 гектарів акваторій. Зокрема, найбільша кількість, це звичайно, у Київській області, Сумщина, Миколаївська, Запорізька області – це там, де найчастіше працюють наші піротехніки по очищенню акваторій”, – зазначив Хорунжий.

Хорунжий додав, що наразі вилучено і знешкоджено вже 664 вибухонебезпечних предмети. Загалом залучалися до цієї роботи 75 разів.

Доповнення

На Миколаївщині піротехніки вперше зіштовхнулися з уламками протикорабельної ракети.