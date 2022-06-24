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С начала вторжения рф в Украине от боеприпасов очистили почти 33 га акваторий: в каких областях

Киев • УНН

 • 124116 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф в Украине пиротехники очистили почти 33 га акваторий. Пресс-офицер Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины Александр Хорунжий на брифинге перечислил регионы, в которых работают спасатели, передает УНН.

Детали

“Наши спасатели, пиротехники ежедневно работают по очищению акваторий. Статистика такова, что у нас уже очищено около 33 гектаров акваторий. В частности, наибольшее количество, это конечно, в Киевской, Сумской, Николаевской, Запорожской областях – это там, где чаще всего работают наши пиротехники по очистке акваторий”, – отметил Хорунжий.

Хорунжий добавил, что сейчас изъято и обезврежено уже 664 взрывоопасных предмета. В общей сложности привлекались к этой работе 75 раз.

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