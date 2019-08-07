В Україні з початку року виявили майже 250 злочинів у сфері торгівлі людьми

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Упродовж семи місяців цього року правоохоронці виявили майже 250 злочинів у сфері торгівлі людьми. Про це повідомив начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Нацполіції Артем Крищенко під час підбиття підсумків роботи кримінального блоку поліції упродовж семи місяців 2019 року, передає УНН.