В Україні з початку року виявили майже 250 злочинів у сфері торгівлі людьми
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Упродовж семи місяців цього року правоохоронці виявили майже 250 злочинів у сфері торгівлі людьми. Про це повідомив начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Нацполіції Артем Крищенко під час підбиття підсумків роботи кримінального блоку поліції упродовж семи місяців 2019 року, передає УНН.
Упродовж семи місяців цього року оперативники виявили 248 кримінальних правопорушень, передбачених статтею 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України.
"В рамках супроводу 203 кримінальних проваджень цієї категорії слідчі повідомили про підозру особам, які їх вчинили. Досудове розслідування вже закінчено у 104 кримінальних провадженнях, відкритих за фактами торгівлі людьми", – сказав Артем Крищенко.
Він додав, що поліцейські припинили діяльність 22 організованих груп. У всіх кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності вже закінчено досудове розслідування, а кримінальні провадження – спрямовані до суду.
Також оперативниками припинено діяльність 6 організованих груп, які діяли у сфері нелегальної міграції.
"З початку 2019 року працівники підрозділів БЗПТЛ виявили 59 кримінальних правопорушень, передбачених статтею 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон) Кримінального кодексу України. В рамках супроводу 30 кримінальних проваджень цієї категорії фігурантам було повідомлено про підозру. Досудове розслідування вже завершено у 49 кримінальних правопорушеннях цієї категорії", – зазначив начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Нацполіції Артем Крищенко.
Нагадаємо, у Молдові заарештували українця за підозрою в організації торгівлі дітьми.