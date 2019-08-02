У Молдові заарештували українця за підозрою в організації торгівлі дітьми

Поліція Молдови звільнила дітей з психічними захворюваннями з Німеччини, яких утримували в рабстві. 15 неповнолітніх знайшли у віддалених селах, де утримували в нелюдських умовах і змушували працювати. У підозрі в організації діяльності злочинного угруповання заарештовано громадянина України Владислава Батенка.

У розслідуванні повідомляється, що до цього незаконна діяльність здійснювалася в Україні і в Польщі.

Як повідомляв УНН, за даними Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності (УНЗ ООН), жінки і дівчатка становлять близько 72 відсотків жертв торгівлі людьми, а в більшості випадків мова йде про сексуальну експлуатацію. Однак в мережі торговців людьми потрапляють і діти, і чоловіки.