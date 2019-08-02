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У Молдові заарештували українця за підозрою в організації торгівлі дітьми

Київ • УНН

 • 18904 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Поліція Республіки Молдова заарештувала громадянина України, якого підозрюють в організації трафіку дітей з психічними захворюваннями з Німеччини. Мережа торгівлі неповнолітніми функціонувала на території Молдови, а до цього - в Україні і Польщі, передає УНН з посиланням на розслідування Rise Moldova.

Поліція Молдови звільнила дітей з психічними захворюваннями з Німеччини, яких утримували в рабстві. 15 неповнолітніх знайшли у віддалених селах, де утримували в нелюдських умовах і змушували працювати. У підозрі в організації діяльності злочинного угруповання заарештовано громадянина України Владислава Батенка.

У розслідуванні повідомляється, що до цього незаконна діяльність здійснювалася в Україні і в Польщі.

Як повідомляв УНН, за даними Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності (УНЗ ООН), жінки і дівчатка становлять близько 72 відсотків жертв торгівлі людьми, а в більшості випадків мова йде про сексуальну експлуатацію. Однак в мережі торговців людьми потрапляють і діти, і чоловіки.

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