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В Україні з 23 червня запрацює реєстр зброї: у МВС розповіли, що зміниться

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. З 23 червня в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї, нагадали у п'ятницю у МВС України, розповівши про нюанси його функціонування, пише УНН.

В Україні з 23 червня запрацює реєстр зброї: у МВС розповіли, що зміниться

Деталі

У МВС кажуть, що реєстр зброї допоможе автоматизувати облік зброї та зробити процес отримання дозволів зручним і доступним для громадян.

Основними перевагами впровадження ЄРЗ у міністерстві називають те, що громадяни "зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю".

Окрім того, як анонсують, завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї "процедура отримання дозволів буде спрощена".

Єдиний реєстр зброї, зокрема, передбачає створення електронних кабінетів. "Відтепер українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через "Єдине вікно громадянина" або у магазині з продажу зброї", - розповіли у МВС.

У МВС перечислили кроки під час подачі документів на отримання дозволу на зброю через "Єдине вікно громадянина":

  • Зайти на портал "Єдине вікно громадянина"
  • Авторизуватися
  • Оформити заявку
  • Прикріпити пакет необхідних документів
  • Додати сканкопії
  • Завірити копії електронним підписом
  • Надіслати заявку

Також назвали кроки під час подачі документів на отримання дозволу на зброю у магазині:

  • Особисте звернення до магазину
  • Надання пакета необхідних документів
  • Опрацювання заяви

Нагадаємо

Про те, що МВС планує запустити єдиний державний реєстр зброї 23 червня, повідомляв раніше міністр Ігор Клименко.

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