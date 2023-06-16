В Україні з 23 червня запрацює реєстр зброї: у МВС розповіли, що зміниться
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. З 23 червня в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї, нагадали у п'ятницю у МВС України, розповівши про нюанси його функціонування, пише УНН.
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У МВС кажуть, що реєстр зброї допоможе автоматизувати облік зброї та зробити процес отримання дозволів зручним і доступним для громадян.
Основними перевагами впровадження ЄРЗ у міністерстві називають те, що громадяни "зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю".
Окрім того, як анонсують, завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї "процедура отримання дозволів буде спрощена".
Єдиний реєстр зброї, зокрема, передбачає створення електронних кабінетів. "Відтепер українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через "Єдине вікно громадянина" або у магазині з продажу зброї", - розповіли у МВС.
У МВС перечислили кроки під час подачі документів на отримання дозволу на зброю через "Єдине вікно громадянина":
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- Зайти на портал "Єдине вікно громадянина"
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- Авторизуватися
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- Оформити заявку
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- Прикріпити пакет необхідних документів
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- Додати сканкопії
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- Завірити копії електронним підписом
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- Надіслати заявку
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Також назвали кроки під час подачі документів на отримання дозволу на зброю у магазині:
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- Особисте звернення до магазину
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- Надання пакета необхідних документів
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- Опрацювання заяви
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Нагадаємо
Про те, що МВС планує запустити єдиний державний реєстр зброї 23 червня, повідомляв раніше міністр Ігор Клименко.