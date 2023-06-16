В Украине с 23 июня заработает реестр оружия: в МВД рассказали, что изменится
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. С 23 июня в Украине заработает Единый реестр оружия, напомнили в пятницу в МВД Украины, рассказав о нюансах его функционирования, пишет УНН.
Детали
В МВД говорят, что реестр оружия поможет автоматизировать учет оружия и сделать процесс получения разрешений удобным и доступным для граждан.
Основными преимуществами внедрения ЕРЗ в министерстве называют то, что граждане "смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии".
Кроме того, как анонсируют, благодаря диджитализации услуг в сфере оборота оружия "процедура получения разрешений будет упрощена".
Единый реестр оружия, в частности, предусматривает создание электронных кабинетов. "Отныне украинцы смогут получить услугу, не выходя из дома, без посещения органа Нацполиции, путем подачи документов через "Единое окно гражданина" или в магазине по продаже оружия", - рассказали в МВД.
В МВД перечислили шаги при подаче документов на получение разрешения на оружие через "Единое окно гражданина":
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- Зайти на портал "Единое окно гражданина"
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- Авторизоваться
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- Оформить заявку
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- Прикрепить пакет необходимых документов
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- Добавить сканкопии
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- Заверить копии электронной подписью
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- Отправить заявку
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Также назвали шаги при подаче документов на получение разрешения на оружие в магазине:
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- Личное обращение в магазин
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- Предоставление пакета необходимых документов
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- Обработка заявления
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Напомним
О том, что МВД планирует запустить единый государственный реестр оружия 23 июня, сообщал ранее министр Игорь Клименко.