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В Украине с 23 июня заработает реестр оружия: в МВД рассказали, что изменится

Киев • УНН

 • 934057 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. С 23 июня в Украине заработает Единый реестр оружия, напомнили в пятницу в МВД Украины, рассказав о нюансах его функционирования, пишет УНН.

В Украине с 23 июня заработает реестр оружия: в МВД рассказали, что изменится

Детали

В МВД говорят, что реестр оружия поможет автоматизировать учет оружия и сделать процесс получения разрешений удобным и доступным для граждан.

Основными преимуществами внедрения ЕРЗ в министерстве называют то, что граждане "смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии".

Кроме того, как анонсируют, благодаря диджитализации услуг в сфере оборота оружия "процедура получения разрешений будет упрощена".

Единый реестр оружия, в частности, предусматривает создание электронных кабинетов. "Отныне украинцы смогут получить услугу, не выходя из дома, без посещения органа Нацполиции, путем подачи документов через "Единое окно гражданина" или в магазине по продаже оружия", - рассказали в МВД.

В МВД перечислили шаги при подаче документов на получение разрешения на оружие через "Единое окно гражданина":

  • Зайти на портал "Единое окно гражданина"
  • Авторизоваться
  • Оформить заявку
  • Прикрепить пакет необходимых документов
  • Добавить сканкопии
  • Заверить копии электронной подписью
  • Отправить заявку

Также назвали шаги при подаче документов на получение разрешения на оружие в магазине:

  • Личное обращение в магазин
  • Предоставление пакета необходимых документов
  • Обработка заявления

Напомним

О том, что МВД планирует запустить единый государственный реестр оружия 23 июня, сообщал ранее министр Игорь Клименко.

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