В Україні з 1 жовтня запрацює "Доступна іпотека": хто зможе скористатися

Під час засідання 2 серпня Уряд затвердив для державної компанії «Укрфінжитло» умови забезпечення доступного іпотечного кредитування.

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«Програма «Доступна іпотека» запрацює з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. Перша — це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Друга категорія — це медики. Третя — вчителі та педагогічні працівники. Четверта категорія — науковці», — зазначив Денис Шмигаль.

Деталі

Як зауважив Прем’єр-міністр, ставка за іпотекою для всіх цих категорій громадян складатиме 3%. Термін іпотеки — до 20 років. Мінімальний початковий внесок — 20% від вартості житла.

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«З наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Ставка буде так само пільговою і складатиме лише 7% річних», — додав прем'єр.

Шмигаль наголосив, що нова масштабна програма іпотеки дозволить активізувати нове будівництво та суттєво сприятиме відновленню економіки: «Наша мета — аби кожен військовий, рятувальник, вчитель та лікар мали власне житло».

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