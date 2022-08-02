В Украине с 1 октября заработает "Доступная ипотека": кто сможет воспользоваться

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КИЕВ. 2 августа. УНН. Правительство сделало первый шаг к реализации инициативы Президента Владимира Зеленского — программы доступной ипотеки для украинских семей. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль, передает УНН.

Во время заседания 2 августа правительство утвердило для государственной компании «Укрфинжилье» условия обеспечения доступного ипотечного кредитования.

Цитата

«Программа «Доступная ипотека» заработает с 1 октября 2022 года для четырех категорий граждан. Первая — это военнослужащие по контракту и работники сектора безопасности и обороны. Вторая категория — это медики. Третья — учителя и педагогические работники. Четвертая категория — ученые», — отметил Денис Шмигаль.

Детали

Как отметил Премьер-министр, ставка по ипотеке для всех этих категорий граждан составит 3%. Срок ипотеки — до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья.

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«Со следующего года программа заработает для всех украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ставка будет также льготной и будет составлять лишь 7% годовых», — добавил премьер.

Шмигаль подчеркнул, что новая масштабная программа ипотеки позволит активизировать новое строительство и будет существенно способствовать восстановлению экономики: «Наша цель — чтобы каждый военный, спасатель, учитель и врач имели собственное жилье».

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