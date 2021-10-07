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В Україні є близько 400 справ щодо порушення прав людини в окупованому Криму

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Наразі є близько 400 проваджень щодо порушень прав людини на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Серед них майже 100 – за фактами порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає УНН з посиланням на ОГП.

Повідомляється, що Венедіктова по відеозв’язку обговорила з Генеральним Директором з прав людини та верховенства права Ради Європи Крістосом Джакумопулосом, Директором Директорату з прав людини Ради Європи Крістофом Пойрелом та Директором Директорату з політичних питань та зовнішніх відносин Ради Європи Александром Гесселем актуальні питання протидії порушенню прав людини на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Генеральний прокурор наголосила, що розслідування цієї категорії справ є одним із пріоритетних напрямів.

Цитата

“На даний час є близько 400 проваджень цієї категорії. Серед них майже 100 — за фактами порушення законів та звичаїв війни. В цих справах повідомлено про підозру 77 особам. Крім того, розслідується систематичне переслідування проукраїнськи налаштованих активістів та порушення прав кримськотатарського населення окупаційною владою Криму”, — зазначила Венедіктова.

Також вона розповіла, що в Офісі Генерального прокурора почала роботу Міжнародна рада експертів з питань злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. До неї залучаються іноземні та міжнародні фахівці, національні експерти з міжнародного гуманітарного та кримінального права, а також представники неурядових правозахисних організацій. Метою дорадчого органу є вивчення досвіду розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності та розробки національних стандартів у цій галузі.

“Ми скеровуємо справи у національні суди, і усвідомлюємо, наскільки важливо співпрацювати на цьому напрямі у міжнародних інстанціях. Ми активно взаємодіємо з Міжнародним кримінальним судом. Наразі до МКС скеровано 12 інформаційних повідомлень щодо порушень у Криму”, — зауважила Венедіктова.

Генеральний Директор з прав людини та верховенства права Ради Європи Крістос Джакумопулос зазначив, що відслідковування ситуації з порушенням прав людини у Криму є надзвичайно важливим, тому він розраховує на подальшу плідну співпрацю у цьому питанні.

Доповнення

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що після обшуків та затримань п’ятьох кримських татар в анексованому Росією Криму під будівлею так званого “управління ФСБ” в Сімферополі у суботу, 4 вересня, зібралися родичі затриманих та інші протестувальники. У підсумку затримали понад 50 протестувальників.

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