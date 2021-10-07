В Украине около 400 дел о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 112694 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 125053 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 109661 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108475 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 136998 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121447 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161034 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143233 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179619 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172984 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Предупреждают об отключении света 3 марта: в какие часы будет действовать график

Предупреждают об отключении света 3 марта: в какие часы будет действовать график

2 марта, 16:09 • 31846 просмотра
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 36586 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 41048 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 71482 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 30655 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 125053 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 136998 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 303642 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 270475 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 255307 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 112694 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 120902 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 161034 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118583 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118174 просмотра
Актуальное
В Украине около 400 дел о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

В Украине около 400 дел о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 17682 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Сейчас есть около 400 производств о нарушениях прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Среди них почти 100 - по фактам нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает УНН со ссылкой на ОГП.

Сообщается, что Венедиктова по видеосвязи обсудила с Генеральным Директором по правам человека и верховенства права Совета Европы Кристосом Джакумопулосом, директором Директората по правам человека Совета Европы Кристофом Пойрелом и директором Директората по политическим вопросам и внешним отношениям Совета Европы Александром Гесселем актуальные вопросы противодействия нарушению прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Генеральный прокурор отметила, что расследование этой категории дел является одним из приоритетных направлений.

Цитата

"В настоящее время существует около 400 производств этой категории. Среди них почти 100 - по фактам нарушения законов и обычаев войны. В этих делах сообщено о подозрении 77 лицам. Кроме того, расследуется систематическое преследование проукраински настроенных активистов и нарушения прав крымскотатарского населения оккупационными властями Крыма", - отметила Венедиктова.

Также она рассказала, что в Офисе Генерального прокурора начал работу Международная совет экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. К нему привлекаются иностранные и международные специалисты, национальные эксперты по международному гуманитарному и уголовному праву, а также представители неправительственных правозащитных организаций. Целью совещательного органа является изучение опыта расследования военных преступлений и преступлений против человечности и разработки национальных стандартов в этой области.

"Мы направляем дела в национальные суды, и осознаем, насколько важно сотрудничать в этом направлении в международных инстанциях. Мы активно взаимодействуем с Международным уголовным судом. Сейчас в МКС направлено 12 информационных сообщений о нарушениях в Крыму", - отметила Венедиктова.

Генеральный директор по правам человека и верховенства права Совета Европы Кристос Джакумопулос отметил, что отслеживание ситуации с нарушением прав человека в Крыму является чрезвычайно важным, поэтому он рассчитывает на дальнейшее плодотворное сотрудничество в этом вопросе.

Дополнение

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что после обысков и задержаний пяти крымских татар в аннексированном Россией Крыму под зданием так называемого "ФСБ" в Симферополе в субботу, 4 сентября, собрались родственники задержанных и другие протестующие. В итоге задержали более 50 протестующих.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы