В Украине около 400 дел о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

КИЕВ. 7 октября. УНН. Сейчас есть около 400 производств о нарушениях прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Среди них почти 100 - по фактам нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает УНН со ссылкой на ОГП.