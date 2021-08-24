Україна звернулася до МКС щодо злочинів Росії в анексованому Криму

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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова взяла участь в установчому саміті Кримської платформи, що відбувся у столиці. Вона зазначила, за ці роки в умовах роботи без доступу до території, прокуратурою скеровано до суду більше 350 обвинувальних актів щодо злочинів, пов’язаних зі збройною агресію Російської Федерації, захопленням державної влади, поваленням конституційного ладу та суверенітету України на території півострова Крим.

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“Серед осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності судді конституційного суду Російської Федерації, керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил РФ, представники командного складу Чорноморського Флоту, радник президента РФ, який забезпечував та організовував сепаратистські референдуми на території Криму, та інші. Завдячуючи інституту заочного притягнення до кримінальної відповідальності ухвалено чотири десятки вироків”, — розповіла Генпрокурор.

Вона також додала, що для справедливої сатисфакції, прокуратура України робить усе можливе для того, щоб злочини скоєні у Криму стали предметом розгляду Міжнародного кримінального суду. Загалом до МКС вже відправлено 12 інформаційних повідомлень.

Нагадаємо

До Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду спрямовано чергове повідомлення стосовно злочинів проти культурної спадщини у тимчасово окупованому Криму.