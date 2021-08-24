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Украина обратилась к МКС по поводу преступлений России в аннексированом Крыму

Украина обратилась к МКС по поводу преступлений России в аннексированом Крыму

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Генеральная прокурорка Украины Ирина Венедиктова сообщила, что прокуратура направила в Международный уголовный суд 12 информационных сообщений о преступлениях России в аннексированом Крыму. Об этом она информирует в Facebook, пишет УНН.

Детали

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова приняла участие в учредительном саммите Крымской платформы, состоявшегося в столице. Она отметила, за эти годы в условиях работы без доступа к территории, прокуратурой направлено в суд более 350 обвинительных актов в отношении преступлений, связанных с вооруженной агрессии Российской Федерации, захватом государственной власти, свержением конституционного строя и суверенитета Украины на территории полуострова Крым.

Цитата

"Среди лиц, привлекаемых к уголовной ответственности судьи Конституционного суда Российской Федерации, руководство Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, представители командного состава Черноморского флота, советник президента РФ, который обеспечивал и организовывал сепаратистские референдумы на территории Крыма, и другие. Благодаря института заочного привлечения к уголовной ответственности принято четыре десятка приговоро", - рассказала генпрокурор.

Она также добавила, что для справедливой сатисфакции, прокуратура Украины делает все возможное для того, чтобы преступления, совершенные в Крыму стали предметом рассмотрения Международного уголовного суда. Всего в МКС уже отправлено 12 информационных сообщений.

Напомним

В Офис прокурора Международного уголовного суда направлено очередное сообщение в отношении преступлений против культурного наследия во временно оккупированном Крыму.

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