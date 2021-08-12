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Україна спрямовує до МКС повідомлення про злочини проти культурної спадщини у Криму

Україна спрямовує до МКС повідомлення про злочини проти культурної спадщини у Криму

Київ • УНН

 • 19182 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. До Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду спрямовано чергове повідомлення стосовно злочинів проти культурної спадщини у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Відправляємо до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду чергове інформаційне повідомлення, яке стосується воєнних злочинів проти об’єктів культурної спадщини на тимчасово окупованій території півострова Крим”, — написала Венедіктова.

Деталі

За її словами, Офіс Генпрокурора спільно з експертами з міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права із ГО “Регіональний центр прав людини”, “Євромайдан-Крим” та Української асоціації міжнародного права зібрали величезний масив доказів широкомасштабного привласнення і руйнування об’єктів культурної спадщини, не виправданих воєнною необхідністю і здійснюваних незаконним чином і безцільно.

Венедіктова повідомила, що під документом також поставили підписи провідний експерт ГО “Регіональний центр прав людини” Роман Мартиновський та адвокат Української Гельсінської спілки Максим Тимочко. Вклад громадського сектору в масштабну аналітичну роботу в кожному з інформповідомлень до МКС — неоціненний.

“Культурні цінності, що перебувають у музеях АР Крим та м. Севастополь, а також культурна спадщина, розташована на цій території, є власністю держави Україна, національним багатством, невід’ємною складовою національного культурного надбання та охороняється як національним законодавством, так і міжнародним правом”, — зазначила Венедіктова.

За її словами, знищення унікальних об’єктів культурної спадщини людства є таким же незворотним злочином, як і позбавлення людини життя. Адже один зі способів припинити існування народу — це знищити його культуру і історію. Це тонкі матерії, але дуже вагомі для самоідентичності нашої держави.

“Ми передаємо докази експропріації та руйнування цих цінностей, щоби Міжнародний кримінальний суд долучив їх до свого розслідування, яке, сподіваємось вже найближчим часом може розпочатись”, — написала Генеральний прокурор.

У документі наведені докази широкомасштабного руйнування і привласнення об’єктів культурної спадщини: Стародавнє місто Херсонес Таврійський і його хора; Історичне середовище столиці кримських ханів у Бахчисараї — Ханський палац, Чуфут-Кале; Кримська астрофізична обсерваторія; Вежа Костянтина та Докова Башта у м. Феодосія; Церква Івана Предтечі у м. Керч. Викладені в інформповідомленні також численні випадки незаконних археологічних розкопок та модифікацій культурних цінностей на тимчасово окупованій території півострова Крим, зокрема поселень Кермен-Бурун та Сиваг-Кермен.

Також в інформаційному повідомленні детально описано інші форми скоєння злочинів з боку офіційної влади РФ та окупаційної влади півострова Крим. Серед них: незаконний обіг предметів культури, злочинна недбалість у процесі так званої “реставрації” об’єктів культури, проведення незаконних археологічних розкопок, зокрема, розкопок місць поховань та курганів, їх руйнування та пограбування, а також переміщення культурних цінностей з тимчасово окупованої території.

“Десятки об’єктів культурної спадщини України та людства було знищено також внаслідок будівництва так званої траси “Таврида” — це траса Керч-Севастополь та шляхопроводи у Севастополі, що разом зі спорудженням Кримського мосту відповідно до Резолюції Генасамблеї ООН “Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів сприяє подальшій мілітаризації півострова”, — повідомила Венедіктова.

Вона зауважила, що такі дії є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права, та кваліфікуються як окремий різновид воєнних злочинів за змістом Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

“Крім цього, на даний час органами правопорядку АР Крим та м. Севастополя здійснюється розслідування у 23 кримінальних провадженнях за понад 100 фактами умисного знищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури, незаконного проведення пошукових, археологічних робіт, вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя”, — додала Венедіктова.

Доповнення

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала інформаційне повідомлення до Міжнародного кримінального суду щодо фактів переслідування РФ журналістів в окупованому Криму.

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