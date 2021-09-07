В Україні вже 2,3 млн випадків COVID-19, за добу - 2 197

КИЇВ. 7 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,3 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 6 вересня, - майже 2,2 тисячі, різкий стрибок проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 480 осіб, що менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.