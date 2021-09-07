В Украине уже 2,3 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 197

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,3 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 6 сентября, - почти 2,2 тысячи, резкий скачок по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 480 человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.