В Україні вже 2,179 млн випадків COVID-19, за добу - 4 606
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,179 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 21 травня, - 4,6 тисячі, що менше, ніж днем раніше. Померло за добу 178 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
“22 травня 2021 року в Україні зафіксовано 4 606 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них — 269 дітей та 108 медпрацівників”, — повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
-
- госпіталізовано — 1 665 осіб;
-
- летальних випадків — 178;
-
- одужало — 12 586 осіб;
-
За добу протестовано:
-
- методом ПЛР — 27 443 особи,
-
- методом ІФА — 11 957 осіб,
-
- експрес-тестами — 23 350 осіб.
-
За весь час пандемії в Україні:
-
- захворіло — 2 179 988 осіб;
-
- одужало — 1 941 625 особи;
-
- летальних випадків — 49 279;
-
- проведено ПЛР-тестувань — 9 997 488.
-
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
-
- м. Київ — 298 випадків;
-
- Вінницька область — 80 випадків;
-
- Волинська область — 160 випадків;
-
- Дніпропетровська область — 438 випадків;
-
- Донецька область — 334 випадки;
-
- Житомирська область — 134 випадки;
-
- Закарпатська область — 105 випадків;
-
- Запорізька область — 252 випадки;
-
- Івано-Франківська область — 72 випадки;
-
- Київська область — 303 випадки;
-
- Кіровоградська область — 63 випадки;
-
- Луганська область — 58 випадків;
-
- Львівська область — 344 випадки;
-
- Миколаївська область — 192 випадки;
-
- Одеська область — 174 випадки;
-
- Полтавська область — 188 випадків;
-
- Рівненська область — 201 випадок;
-
- Сумська область — 121 випадок;
-
- Тернопільська область — 98 випадків;
-
- Харківська область — 371 випадок;
-
- Херсонська область — 132 випадки;
-
- Хмельницька область — 171 випадок;
-
- Черкаська область — 164 випадки;
-
- Чернівецька область — 64 випадки;
-
- Чернігівська область — 89 випадків.
-
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 17-у — за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.