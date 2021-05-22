В Україні вже 2,179 млн випадків COVID-19, за добу - 4 606

“22 травня 2021 року в Україні зафіксовано 4 606 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них — 269 дітей та 108 медпрацівників”, — повідомили у МОЗ.

Також за минулу добу:



госпіталізовано — 1 665 осіб;



летальних випадків — 178;



одужало — 12 586 осіб;



За добу протестовано:



методом ПЛР — 27 443 особи,



методом ІФА — 11 957 осіб,



експрес-тестами — 23 350 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло — 2 179 988 осіб;



одужало — 1 941 625 особи;



летальних випадків — 49 279;



проведено ПЛР-тестувань — 9 997 488.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ — 298 випадків;



Вінницька область — 80 випадків;



Волинська область — 160 випадків;



Дніпропетровська область — 438 випадків;



Донецька область — 334 випадки;



Житомирська область — 134 випадки;



Закарпатська область — 105 випадків;



Запорізька область — 252 випадки;



Івано-Франківська область — 72 випадки;



Київська область — 303 випадки;



Кіровоградська область — 63 випадки;



Луганська область — 58 випадків;



Львівська область — 344 випадки;



Миколаївська область — 192 випадки;



Одеська область — 174 випадки;



Полтавська область — 188 випадків;



Рівненська область — 201 випадок;



Сумська область — 121 випадок;



Тернопільська область — 98 випадків;



Харківська область — 371 випадок;



Херсонська область — 132 випадки;



Хмельницька область — 171 випадок;



Черкаська область — 164 випадки;



Чернівецька область — 64 випадки;



Чернігівська область — 89 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 17-у — за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.