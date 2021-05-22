В Украине уже 2,179 млн случаев COVID-19, за сутки - 4 606
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,179 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 21 мая, - 4,6 тысячи, что меньше, чем днем ранее. Умерло за сутки 178 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава Украины.
“22 мая 2021 в Украине зафиксировано 4606 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них — 269 детей и 108 медработников”, — сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы — 1665 человек;
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- летальных случаев — 178;
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- выздоровели — 12586 человек;
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За сутки протестировано:
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- методом ПЦР — 27443 лица,
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- методом ИФА — 11957 человек,
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- экспресс-тестами — 23350 человек.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело — 2179988 человек;
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- выздоровели — 1941625 лица;
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- летальных исходов — 49 279;
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- проведения ПЦР-тестов — 9997488.
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
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- м. Киев — 298 случаев;
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- Винницкая область — 80 случаев;
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- Волынская область — 160 случаев;
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- Днепропетровская область — 438 случаев;
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- Донецкая область — 334 случая;
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- Житомирская область — 134 случая;
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- Закарпатская область — 105 случаев;
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- Запорожская область — 252 случая;
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- Ивано-Франковская область — 72 случая;
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- Киевская область — 303 случая;
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- Кировоградская область — 63 случая;
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- Луганская область — 58 случаев;
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- Львовская область — 344 случая;
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- Николаевская область — 192 случая;
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- Одесская область — 174 случая;
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- Полтавская область — 188 случаев;
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- Ровенская область — 201 случай;
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- Сумская область — 121 случай;
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- Тернопольская область — 98 случаев;
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- Харьковская область — 371 случай;
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- Херсонская область — 132 случая;
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- Хмельницкая область — 171 случай;
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- Черкасская область — 164 случая;
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- Черновицкая область — 64 случая;
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- Черниговская область — 89 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на шестнадцатом месте по распространению и на семнадцатом — по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".