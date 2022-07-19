В Україні вирішили проводити перепис населення раз на 10 років
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Верховна Рада встановила періодичність проведення перепису населення України не рідше одного разу на 10 років, повідомив нардеп Павло Фролов, пише УНН.
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"Законом 5108 установили періодичність проведення Всеукраїнського перепису населення не рідше 1 разу на 10 років, дані для перепису - отримувати сучасними методами (заповнення переписної документації за допомогою спец-програмного забезпечення в Інтернеті, використання національних електронних інформаційних ресурсів/систем)", - зазначив Фролов.
Деталі
Зі слів представника уряду у парламенті Тараса Мельничука, йдеться про законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності, ухвалений в другому читанні та в цілому 237 голосами.
"Метою законопроекту є створення правових умов для отримання органами державної статистики об'єктивної статистичної інформації про соціально-демографічний стан населення країни. Одержання такої інформації допоможе дати оцінку ефективності проведених державних реформ у минулому, спрогнозувати соціально-економічний розвиток країни та внести корективи в тих сферах державної політики, де це необхідно", - зазначив він у Telegram.
Раніше
Кабінет міністрів ще у 2020 році, до повномасштабної війни рф проти України, погодив пропозицію Державної служби статистики щодо проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення. На цей процес із Державного бюджету мали виділити 7,26 мільярда гривень.