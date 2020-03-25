В Україні всі заклади освіти до 24 квітня залишаються на карантині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. В Україні всі заклади освіти незалежно від форми власності та сфери управління до 24 квітня залишаються на карантині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОН.
“Загальнонаціональний карантин, який мав тривати до 3 квітня включно, продовжено на 21 день — до 24 квітня включно. Відповідне рішення Уряд ухвалив сьогодні. Таким чином, усі заклади освіти незалежно від форми власності та сфери управління мають продовжити карантинні заходи до відповідного терміну”, — сказано у повідомленні.
Також, зазначається, що також передбачаються зміни у проведенні пробного зовнішнього незалежного оцінювання.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні підтримав запровадження на 30 днів надзвичайної ситуації на всій території України.