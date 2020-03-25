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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 91379 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101746 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Украине все учебные заведения до 24 апреля остаются на карантине

В Украине все учебные заведения до 24 апреля остаются на карантине

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Украине все учебные заведения независимо от формы собственности и сферы управления до 24 апреля остаются на карантине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

“Общенациональный карантин, который должен был длиться до 3 апреля включительно, продлен на 21 день — до 24 апреля включительно. Соответствующее решение правительство приняло сегодня. Таким образом, все учебные заведения независимо от формы собственности и сферы управления должны продолжить карантинные меры до соответствующего срока”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что также предусматриваются изменения в проведении пробного внешнего независимого оценивания.

Напомним, Кабинет министров на сегодняшнем заседании поддержал введение на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.

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