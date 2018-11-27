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В Україні впали обсяги виробництва свинини

В Україні впали обсяги виробництва свинини

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. У січні-серпні поточного року в Україні було вироблено 166 тисяч тонн свинини (свіжої чи охолодженої), що на 9,5% менше, ніж у січні-жовтні 2017 року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Також Україна скоротила виробництво свинини замороженої. За 10 місяців цього року було вироблено 4 тис. тонн відповідного продукту, що на 13,5% менше, ніж у січні-жовтні 2017 року.

Крім того, повідомляється, що у жовтні цього року в Україні було вироблено 16,4 тис. тонн свинини (свіжої чи охолодженої) та 300 тонн свинини замороженої.

Нагадаємо, за прогнозами фахівців, Україна нарощуватиме показники імпорту свинини з-за кордону.

Серед причин такої тенденції, зокрема, вірус АЧС, який вразив усі регіони країни, призвів до скорочення поголів’я свиней та до зростання цін на сало і свинину.

З метою мінімізації ризиків від АЧС у Мінагрополітики пропонують повернутися до практики страхування від вірусу.

У парламенті запропонували долучити до процесу страхування свиногосподарств в Україні приватні компанії. Останні ж — не проти, але вже попередили, що така послуга буде не з дешевих.

Українські Національні Новини

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