В Украине упали объемы производства свинины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В январе-августе текущего года в Украине было произведено 166 тысяч тонн свинины (свежей или охлажденной), что на 9,5% меньше, чем в январе-октябре 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Также Украина сократила производство свинины замороженной. За 10 месяцев этого года было произведено 4 тыс. тонн данного продукта, что на 13,5% меньше, чем в январе-октябре 2017 года.
Кроме того, сообщается, что в октябре этого года в Украине было произведено 16,4 тыс. тонн свинины (свежей или охлажденной) и 300 тонн свинины замороженной.
Напомним, по прогнозам специалистов, Украина будет наращивать показатели импорта свинины из-за рубежа.
Среди причин такой тенденции, в частности, вирус АЧС, который поразил все регионы страны и привел к сокращению поголовья свиней и к росту цен на сало и свинину.
С целью минимизации рисков от АЧС в Минагрополитики предлагают вернуться к практике страхования от вируса.
В парламенте предложили включить в процесс страхования свинохозяйств в Украине частные компании. Последние же - не против, но уже предупредили, что такая услуга будет не из дешевых.