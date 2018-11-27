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6 марта, 19:19 • 141620 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145399 просмотра

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В Украине упали объемы производства свинины

В Украине упали объемы производства свинины

Киев  •  УНН

 • 9351 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В январе-августе текущего года в Украине было произведено 166 тысяч тонн свинины (свежей или охлажденной), что на 9,5% меньше, чем в январе-октябре 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Также Украина сократила производство свинины замороженной. За 10 месяцев этого года было произведено 4 тыс. тонн данного продукта, что на 13,5% меньше, чем в январе-октябре 2017 года.

Кроме того, сообщается, что в октябре этого года в Украине было произведено 16,4 тыс. тонн свинины (свежей или охлажденной) и 300 тонн свинины замороженной.

Напомним, по прогнозам специалистов, Украина будет наращивать показатели импорта свинины из-за рубежа.

Среди причин такой тенденции, в частности, вирус АЧС, который поразил все регионы страны и привел к сокращению поголовья свиней и к росту цен на сало и свинину.

С целью минимизации рисков от АЧС в Минагрополитики предлагают вернуться к практике страхования от вируса.

В парламенте предложили включить в процесс страхования свинохозяйств в Украине частные компании. Последние же - не против, но уже предупредили, что такая услуга будет не из дешевых.

Украинские Национальные Новости

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