В Україні визначили області із найбільшими боргами із зарплати

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Станом на початок червня 2018 року найбільше зарплат заборгували українцям, які працюють у Луганській, Донецькій та Харківській областях, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики.

Так, працівникам Луганщини заборгували 537,4 млн грн, Донеччини – 455 млн грн, Харківщини – 249,8 млн грн.

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Водночас, найменші борги по зарплаті були зафіксовані у Чернівецькій - 683 тис. грн, Житомирській – 7,3 млн грн та Хмельницькій областях – 7,4 млн грн.

Також повідомляється, що загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати станом на 1 червня становила 2 млрд 560,9 млн грн.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, реальні зарплати українців у травні зросли на 14,1% порівняно із травнем 2017 року. При цьому, середня номінальна заробітна плата штатного працівника у травні становила 8 725 грн, що у 2,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн).

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