В Украине определили области с наибольшими долгами по зарплате
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. По состоянию на начало июня 2018 года больше всего зарплат задолжали украинцам, работающим в Луганской, Донецкой и Харьковской областях, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Так, работникам в Луганской области задолжали 537,4 млн грн, в Донецкой области - 455 млн грн, в Харьковской области - 249,8 млн грн.
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В то же время, маленькие долги по зарплате были зафиксированы в Черновицкой - 683 тыс. грн, Житомирской - 7,3 млн грн и Хмельницкой областях - 7,4 млн грн.
Также сообщается, что общая сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 июня составила 2 млрд 560,9 млн грн.
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, реальные зарплаты украинцев в мае выросли на 14,1% по сравнению с маем 2017 года. При этом, средняя номинальная заработная плата штатного работника в мае составила 8725 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн).