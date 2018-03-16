В Україні випустять марки за мотивами мультфільму "Викрадена принцеса"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В Україні анонсували випуск художніх поштових марок, присвячених анімаційному фільму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила"/The Stolen Princess, передає УНН з посиланням на Facebook Держкіно.
Зокрема, на одній з двох поштових марок, виконаних на самоклейному папері, зображені головні герої на тлі старовинного Києва: принцеса Міла, її батько — київський князь Володимир та коханий — мандрівний актор Руслан.
На іншій поштовій зображений Хом’як Вінницький.
Номінал поштових марок — 5 грн.
Тираж кожної марки — 100 тисяч примірників.
Також до поштових марок буде випущено конверт “Перший день” та виготовлено спеціальний поштовий штемпель.
Нагадаємо, український анімаційний фільм "Викрадена принцеса" за перший вікенд продемонстрував великий успіх касових зборів - понад 21 млн грн, що удвічі більше, ніж мультфільм "Коко".