В Украине выпустят марки по мотивам мультфильма "Похищенная принцесса"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Украине анонсировали выпуск художественных почтовых марок, посвященных анимационному фильму "Похищенная принцесса Руслан и Людмила"/The Stolen Princess, передает УНН со ссылкой на Facebook Госкино.
В частности, на одной из двух почтовых марок, выполненных на самоклеющейся бумаге, изображены главные герои на фоне старинного Киева: принцесса Мила, ее отец - киевский князь Владимир и любимый - странствующий актер Руслан.
На другой почтовой марке изображен Хомяк Винницкий.
Номинал почтовых марок - 5 грн.
Тираж каждой марки - 100 000 экземпляров.
Также в почтовых марок будет выпущено конверт "Первый день" и изготовлен специальный почтовый штемпель.
Напомним, украинский анимационный фильм "Похищенная принцесса" за первый уикенд продемонстрировал большой успех кассовых сборов - более 21 млн грн, что вдвое больше, чем мультфильм "Коко".