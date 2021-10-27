В Україні випробують дві нові вакцини від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В Україні проведуть клінічні випробування двох ад’ювантних рекомбінантних білкових вакцин від коронавірусу за дозволом Міністерства охорони здоров’я. Про це йдеться в опублікованому наказі від МОЗ, передає УНН.
Цитата
“Дозволити проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19)”, - йдеться у наказі.
Деталі
Згідно з наказом міністерства, в Україні проведуть модифіковане подвійне сліпе дослідження моновалентної та бівалентної вакцин, які призначені для захисту від коронавірусу дорослих віком 18 років і старше.
Запит на випробування подала компанія Sanofi.
Додамо
Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 7,1 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 16,5 мільйона щеплень, за останню добу з яких - рекордну 291 тисячу, при цьому вперше понад 200 тисяч - першою дозою.
Міністерство охорони здоров'я підготує наказ, за яким українцям, які мають проблеми з імунітетом, буде рекомендовано щепитися додатковою дозою вакцини від COVID-19.