В Украине опробуют две новые вакцины от коронавируса

Цитата

"Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19)", - говорится в приказе.

Подробности

Согласно приказу министерства, в Украине проведут модифицированное двойное слепое исследование моновалентной и бивалентной вакцин, предназначенных для защиты от коронавируса взрослых в возрасте 18 лет и старше.

Запрос на испытания подала компания Sanofi.

Добавим

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 7,1 миллиона человек. При этом в общей сложности сделали уже более 16,5 миллиона прививок, за последние сутки из которых - рекордную 291 тысячу, при этом впервые более 200 тысяч - первой дозой.

Министерство здравоохранения подготовит приказ, согласно которому украинцам, имеющим проблемы с иммунитетом, будет рекомендовано прививаться дополнительной дозой вакцины от COVID-19.