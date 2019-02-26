В Україні випробовують броньований автомобіль “Козак-2М1”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Державний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки здійснює випробування броньованого автомобіля “Козак-2М1”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мілітарний портал.
“Державні випробування включають в себе проходження бродів, їзда по бездоріжжі, зручність десантування та інше”. — йдеться у повідомленні.
Розробка нової версії розпочалась на основі спільного рішення Міністерства оборони України “На відкриття дослідно-конструкторської роботи на розробку спеціалізованого броньованого автомобіля для потреб Збройних Сил України, шифр „Козак-2М “.
Нагадаємо, завод ім. Малишева” та “ХКБМ ім. Морозова” — завершують випробування БТР-4 з новими корпусами у рамках програми розширення виробництва цих бойових машин на потребу українського війська.