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В Україні випробовують броньований автомобіль “Козак-2М1”

В Україні випробовують броньований автомобіль “Козак-2М1”

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Державний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки здійснює випробування броньованого автомобіля “Козак-2М1”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мілітарний портал.

“Державні випробування включають в себе проходження бродів, їзда по бездоріжжі, зручність десантування та інше”. — йдеться у повідомленні.

Розробка нової версії розпочалась на основі спільного рішення Міністерства оборони України “На відкриття дослідно-конструкторської роботи на розробку спеціалізованого броньованого автомобіля для потреб Збройних Сил України, шифр „Козак-2М “.

Нагадаємо, завод ім. Малишева” та “ХКБМ ім. Морозова” — завершують випробування БТР-4 з новими корпусами у рамках програми розширення виробництва цих бойових машин на потребу українського війська.

Українські Національні Новини

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